Перезавантаження для красуні: дзюдоїстка Білодід знайшла свій спосіб

У кожного спортсмена бувають непрості періоди життя, і кожен по-своєму вчиться долати труднощі. У знаменитої дзюдоїстки Дар'ї Білодід пішла чорна смуга. 20-річна киянка занадто часто останнім часом програє, тож вирішила відірватися від спорту.

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Сьогодні Даша на своїй сторінці в Instagram показала, як вона розслабляється. Дівчина серед сніжної зими вирішила відпочити в готелі на природі, який має власний звіринець. Чемпіонка-красуня зробила цілу серію фотографій з тваринами, і деяким з них дісталися гостинці від Білодід.

Також зізналася вона в любові до інших братів наших менших, опублікувавши ввечері кадр із собачками. Сама вона одягалася в форму олімпійської збірної України.

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Нагадаємо, у минулому році Дар'я зустрічалася з футболістом "Динамо" Денисом Поповим, але восени розлучилася.Нині вона зосереджена на підготовці до Олімпійських ігор, але і про розслаблення, як бачимо, не забуває. Адже душевна рівновага теж дуже важлива.

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Нещодавно Даша долала снігопад за кермом:

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