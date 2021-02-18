Що відбувається з українською красунею? Чорна смуга Білодід

Наша дзюдоїстка програла втретє за чотири місяці

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід посіла друге місце на турнірі в Тель-Авіві. 20-річна Білодід вважалася фавориткою змагань, але програла у фінальному поєдинку.

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У битві за трофей суперницею нашої дзюдоїстки була 22-річна француженка Ширін Буклі, чинна чемпіонка Європи. На сьомій хвилині поєдинку Дар'я пропустила атаку Ширін, яку судді оцінили іппоном.

Для Білодід – це п'ята поразка в дорослій кар'єрі, і третій програш за останні чотири місяці. Вона не змогла виграти жодного турніру після змагальної паузи через коронавіус.

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До речі, недавно Білодід пропонували контракт в UFC, але вона не хоче ламати щелепу.

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