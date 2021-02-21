Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Перезагрузка для красавицы: дзюдоистка Белодед нашла свой способ

21 февраля, 21:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская чемпионка мира решила пообщаться с животными на лоне природы

У каждого спортсмена бывают непростые периоды жизни, и каждый по-своему учится преодолевать трудности. У знаменитой дзюдоистки Дарьи Белодед пошла черная полоса. 20-летняя киевлянка слишком часто в последнее время проигрывает и решила отвлечься от спорта.

Реклама

Сегодня Даша на своей страничке в Instagram показала, как она расслабляется. Девушка среди снежной зимы решила отдохнуть в отеле на природе, который имеет собственный зверинец. Чемпионка-красавица сделала целую серию фотографий с животными, и некоторым из них достались гостинцы от Белодед.

Также призналась она в любви и другим братьям нашим меньшим, опубликовав вечером кадр с собачками. Сама она облачилась в форму олимпийской сборной Украины.

Реклама

Напомним, в прошлом году Дарья встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым, но осенью рассталась. Сейчас она сосредоточена на подготовке к Олимпийским играм, но и о расслаблении, как видим, не забывает. Душевное равновесие ведь тоже очень важно.

Читайте также: Подружка Дарьи Белодед, которая нравилась даже ее бывшему

Недавно Даша преодолевала снегопад за рулем:

Дарья Белодед в снегопад за рулем

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото собаки зверинец звери дзюдо перезагрузка Дарья Белодед
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтаетДругие
"Стонала громче, чем в обычной жизни": гимнастка – о съемках в фильмах для взрослыхДругие
"Чтобы эти люди сдохли! Уроды!" Олимпийской чемпионке стыдно, что она живет в РоссииДругие
"Русские – пустоголовые": россиян не любят в других сборных и сравнили с обезьянойДругие
Что происходит с украинской красоткой? Черная полоса Белодед
Что происходит с украинской красоткой? Черная полоса БелодедДругие
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфистки
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфисткиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять