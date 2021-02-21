Перезагрузка для красавицы: дзюдоистка Белодед нашла свой способ

Украинская чемпионка мира решила пообщаться с животными на лоне природы

У каждого спортсмена бывают непростые периоды жизни, и каждый по-своему учится преодолевать трудности. У знаменитой дзюдоистки Дарьи Белодед пошла черная полоса. 20-летняя киевлянка слишком часто в последнее время проигрывает и решила отвлечься от спорта.

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Сегодня Даша на своей страничке в Instagram показала, как она расслабляется. Девушка среди снежной зимы решила отдохнуть в отеле на природе, который имеет собственный зверинец. Чемпионка-красавица сделала целую серию фотографий с животными, и некоторым из них достались гостинцы от Белодед.

Также призналась она в любви и другим братьям нашим меньшим, опубликовав вечером кадр с собачками. Сама она облачилась в форму олимпийской сборной Украины.

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Напомним, в прошлом году Дарья встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым, но осенью рассталась. Сейчас она сосредоточена на подготовке к Олимпийским играм, но и о расслаблении, как видим, не забывает. Душевное равновесие ведь тоже очень важно.

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Недавно Даша преодолевала снегопад за рулем:

Дарья Белодед в снегопад за рулем

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