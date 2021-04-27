Переспати з незнайомцем за 10 мільйонів! Бігунку шантажують після пропозиції

Росіянка Анастасія Малишева відмовилася провести ніч з невідомим чоловіком за великі гроші і тепер отримує погрози в інтернеті

Анастасія Малишева / Фото: Instagram

Російська легкоатлетка Анастасія Малишева зізналася, що їй пропонували переспати з незнайомцем за 10 мільйонів рублів. Після того, як бігунка відповіла відмовою, їй почали погрожувати і шантажувати.

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"Мене шантажують. Мені запропонували переспати за 10 лямов, і я відмовилася. Але тут почалося найцікавіше. Я довго не відповідала цьому типу, бо в принципі не заходжу в "телегу". І тут він почав говорити, що витратив на мене час. На що я відповіла: "Ну, буває", – розповіла Анастасія в Instagram

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Потім Анастасія опублікувала скріншоти листування з незнайомцем, який погрожує дівчині і обіцяє викласти її фотографії в Telegram-каналі, який, за словами шантажиста, поширює інформацію про дівчат, які надають ескорт-послуги.

"Ну що. Чекаємо мене в Telegram-каналі. Сказав, або я йду спати з кимось, або буду в паблік", – підсумувала Малишева

Раніше ми показували гарячі пляжні фото білоруської легкоатлетки.

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