Скажіть, вам все подобається? Українська чемпіонка незадоволена тілом після трьох дітей

Легкоатлетка Наталія Добринська відправляється з сім'єю на місяць на Кіпр, де збирається привести себе в порядок і повернути фігуру мрії

Наталія Добринська / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка 2008 року з багатоборства і мама трьох дітей Наталія Добринська зізналася, що не дуже задоволена своїм тілом. Хоча легкоатлетка регулярно ходить в тренажерний зал і захопилася велоспортом. Тому 38-річна Наталія кидає собі виклик. Раніше Добринська отримала іменну зірку на спеціальній алеї.

"Скажіть, вам все подобається? Мені – ні... І з цим треба щось робити. Я зараз про себе. Мені не подобається те, в якому стані моє тіло. У спортивному минулому я ніколи про це не думала. Але зараз думаю постійно! Звичайно, це ще і вік, ну і троє маленьких улюблених дітлахів додали. Колись можна було пробігти крос і зразу норм. А зараз все набагато складніше", – зізналася Наталія в Instagram

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Легкоатлетка розповіла, що відправляється з сім'єю на місяць на Кіпр, і там у неї грандіозні плани: "Я буду стежити за харчуванням, і спорт, спорт, спорт... Я мрію про тіло, яке живе в моїй уяві! Так, мені подобаються м‘язи, рел‘єф, всі ці кубики і промальовки. І я знаю, наскільки це непросто. Якщо не вийде? Якщо не зможу? До біса... Я спробую! і зроблю все можливе! Фото до і після не обіцяю, але все може бути".

Раніше олімпійська чемпіонка розписала дитячу: "Яке ж це задоволення – малювати! А особливо для дитини".

Відео: Сьогодні

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