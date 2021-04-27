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Переспать с незнакомцем за 10 миллионов! Бегунью шантажируют после предложения

27 апреля, 22:39

Елена Павлова Елена Павлова

Россиянка Анастасия Малышева отказалась провести ночь с неизвестным мужчиной за большие деньги и теперь получает угрозы в интернете

Анастасия Малышева

Анастасия Малышева / Фото: Instagram

Российская легкоатлетка Анастасия Малышева призналась, что ей предлагали переспать с незнакомцем за 10 миллионов рублей. После того, как бегунья ответила отказом, ей начали угрожать и шантажировать.

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"Меня шантажируют. Мне предложили переспать за 10 лямов, и я отказалась. Но тут началось самое интересное. Я долго не отвечала этому типу, ибо в принципе не захожу в "телегу". И тут он начал говорить, что потратил на меня время. На что я ответила: "Ну, бывает", — рассказала Анастасия в Instagram

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Затем Анастасия опубликовала скриншоты переписки с незнакомцем, который угрожает девушке и обещает выложить ее фотографии в Telegram-канале, который, по словам шантажиста, распространяет информацию о девушках, предоставляющих эскорт-услуги.

"Ну что. Ждем меня в Telegram-канале. Сказал, либо я иду спать с кем-то, либо буду в пабликах", — подытожила Малышева

Ранее мы показывали горячие пляжные фото белорусской легкоатлетки.

Видео: Сегодня
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