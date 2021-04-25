А що скаже Бацька? Гарячі пляжні фото білоруської легкоатлетки

Призер чемпіонату світу та Європи стрибунка в довжину Анастасія Мірончік-Іванова використовувала день відпочинку в жаркій Анталії для вилазки на море

Успішна білоруська легкоатлетка Анастасія Мірончік-Іванова, яка виступає в стрибках в довжину, має велику армію прихильників не тільки завдяки своїм спортивним досягненням. Призер чемпіонату світу та Європейських ігор має ефектною зовнішністю і соромиться демонструвати своє тіло в Instagram .

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Зараз Анастасія готується до літніх Олімпійських ігор-2020 на Токіо. Збори білоруски проходять в сонячної Анталії, де є можливість вбирає на пляж. "День відпочинку", – підписала своє фото в купальнику з блискучим верхом стрибунка і викликала фурор.

"Неймовірна", "Розкішна", "Хочу такий прес! Ти – моя бомбіта", "Тіло переможця", – захоплювалися Мірончік-Іванової її фоловери.

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На чемпіонаті Європи-2019 в приміщенні білоруска обійшла в боротьбі за срібну медаль українку Марину Бех-Романчук. А вже в цьому році виявилася тільки четвертої, тоді як Марина вирвала перемогу. І ми можемо побачити продовження цієї боротьби влітку в Токіо.

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Раніше ми розповідали, що українська чемпіонка незадоволена тілом після трьох дітей і кидає собі виклик на Кіпрі.

А легкоатлетка-красуня показала незвичайний масаж сідниць .

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