Легкоатлетка-красуня показала незвичайний масаж сідниць

Сексуальна українська зірка спорту Марина Бех продовжує радувати своїх шанувальників новими кадрами. Сьогодні наша олімпійська надія похвалилася відеороликами тренування на стадіоні в Туреччині, де вона проводить збір.
Днями сексуальна легкоатлетка після тріпчіка показала свій прес.
Зокрема, дівчина продемонструвала, як розминає сідниці, не вдаючись до допомоги масажиста. Досить покласти під "м'яке місце" гумовий мячик з пухирцями – і вийде прекрасний розігрів для м'язів.
І звичайно ж, стрибунка не забула показати себе в повний зріст у всій красі, щоб фоловери захопилися її прекрасним спортивним тілом. Чудовий настрій створює і сонячна тепла погода.
Нагадаємо, нещодавно Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи в Польщі, а тепер готується до Олімпійських ігор в Токіо.
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
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Дивіться, як спортсменка на тренуванні хвалилася пресом:
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