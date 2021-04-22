Легкоатлетка-красуня показала незвичайний масаж сідниць

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук весело тренується і розважається на зборах в турецькому Белеку – відео заняття

Сексуальна українська зірка спорту Марина Бех продовжує радувати своїх шанувальників новими кадрами. Сьогодні наша олімпійська надія похвалилася відеороликами тренування на стадіоні в Туреччині, де вона проводить збір.

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Днями сексуальна легкоатлетка після тріпчіка показала свій прес.

Зокрема, дівчина продемонструвала, як розминає сідниці, не вдаючись до допомоги масажиста. Досить покласти під "м'яке місце" гумовий мячик з пухирцями – і вийде прекрасний розігрів для м'язів.

І звичайно ж, стрибунка не забула показати себе в повний зріст у всій красі, щоб фоловери захопилися її прекрасним спортивним тілом. Чудовий настрій створює і сонячна тепла погода.

Нагадаємо, нещодавно Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи в Польщі, а тепер готується до Олімпійських ігор в Токіо.

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Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

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Дивіться, як спортсменка на тренуванні хвалилася пресом:

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