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Легкоатлетка-красавица показала необычный массаж ягодиц

22 апреля, 13:47

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук весело тренируется и развлекается на сборах в турецком Белеке – видео занятия

Сексуальная украинская звезда спорта Марина Бех продолжает радовать своих поклонников новыми кадрами. Сегодня наша олимпийская надежда похвасталась видеороликами тренировки на стадионе в Турции, где она проводит сбор.

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На днях сексуальная легкоатлетка после трипчика показала свой пресс.

В частности, девушка продемонстрировала, как разминает ягодицы, не прибегая к помощи массажиста. Достаточно положить под "мягкое место" резиновый мячик с пупырышками – и выйдет прекрасный разогрев для мышц.

И конечно же, прыгунья не забыла показать себя в полный рост во всей красе, чтобы фоловеры восхитились ее прекрасным спортивным телом. К отличному настроению располагает и солнечная теплая погода.

Напомним, недавно Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы в Польше, а теперь готовится к Олимпийским играм в Токио.

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Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

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Смотрите, как спортсменка на тренировке хвасталась прессом:

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легкая атлетика массаж мячик Марина Бех
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