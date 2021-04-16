Марина Бех-Романчук в еротичній білизні на колінах у чоловіка: вогонь від зоряної спортивної пари

Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину, одна із секс-символів українського спорту Марина Бех-Романчук показала світові результати романтичної фотосесії. Красуня в еротичній білизні лежить на ногах у свого чоловіка, чемпіона Європи з плавання Михайла Романчука, дивлячись на нього закоханими очима.
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"Реально великі фото", "Божественно!" – пишуть в коментарях фоловери Марини Бех-Романчук
Не втримався від захопленого відгуку і олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, обмежившись одним словом під постом легкоатлетки в Instagram: "Шикарні!"
Днями секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася чоловікові в коханні. Михайло і Марина одружилися восени 2018 року, а до цього близько двох років зустрічалися.
Одна з найяскравіших пар українського спорту готується представляти країну на Олімпіаді в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Напередодні ми писали, що, найімовірніше, Ігри відбудуться взагалі без глядачів.
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
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