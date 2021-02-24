Олімпіаду-2032 віддали прем'єр-міністру з українським корінням

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) затвердив австралійський штат Квінсленд як головного кандидата на проведення Олімпійських ігор 2032 року.

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Адміністративним центром Квінсленда є місто Брісбен. "Комісія рекомендувала розпочати діалог із оргкомітетом "Брісбен-2032" і Олімпійським комітетом Австралії про можливе проведення XXXV Олімпійських ігор. Виконком МОК після інтенсивної дискусії одноголосно затвердив цю рекомендацію", – про це повідомив президент МОК Томас Бах.

Остаточне рішення з цього питання буде прийматися на сесії МОК, очікується, що це відбудеться в 2021-му або 2022 році.

Український слід

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Цікаво, що прем'єр-міністром Квінсленда є Анастасія Палащук.

Жодного разу ні сама Анастасія, ні її батько не говорили про своє українське походження, незважаючи на типове українське прізвище. Однак австралійський історик польського походження Джордж Гелон провів власне дослідження на основі архівних документів міграційної служби Австралії і прийшов до висновку, що як мінімум дід Анастасії Палащук – Іполит, ймовірно був українцем з села Вовче, що на Львівщині. А сім'я може навмисно замовчувала своє українське походження з метою поліпшити свої шанси на еміграцію.

Ігри на "Зеленому континенті"

Олімпійські ігри вже двічі проходили в Австралії. Уперше змагання пройшли в 1956 році в Мельбурні. А потім в 2000-му Ігри прийняв Сідней.

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У Сіднеї-2000 виступала збірна України і завоювала 23 медалі – 3 золотих, 10 срібних і 10 бронзових.

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Хто ще хотів прийняти Олімпіаду-2032?

Крім Брісбена, бажання прийняти в 2032 році літню Олімпіаду раніше озвучували Доха, Будапешт, німецький регіон Рейн-Рур, китайські міста Ченду і Чунцин.

Де пройдуть наступні Ігри?

В цьому році Олімпійські ігри відбудуться в Токіо, з 23 липня по 8 серпня. Ігри 2024 року пройдуть у Парижі, Олімпіаду-2028 прийме Лос-Анджелес.

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Нові правила

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У червні 2019 року МОК відійшов від звичної процедури вибору столиці Олімпіади: тепер в Олімпійській хартії не існує вимоги, згідно з якою вона повинна бути обрана за сім років до їх проведення. Також був усунутий пункт, який вказує на те, що змагання повинні проходити саме в олімпійській столиці, для МОК пріоритетним тепер буде наявність постійних або тимчасових спортивних та інфраструктурних об'єктів. Міста більше не будуть змагатися між собою за право проведення Ігор, створюючи заявочні комісії, робота яких вимагала колосальних фінансових вкладень. Вибір найбільш відповідного варіанту довірили спеціальним комісіям із літніх і зимових Іграм, що істотно скоротило витрати кандидатів, але при цьому зробило процедуру визначення олімпійської столиці менш прозорою.

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