Село в Лапландії хоче прийняти літню Олімпіаду: знемагаючий олень і гори, що розтанули

Найхолодніше село Фінляндії Салла висловило бажання прийняти літню Олімпіаду 2032 року і привернути увагу до проблеми глобального потепління. Селище розташоване в Лапландії, на північ від Полярного кола, і місцеві жителі вже звикли до суворих умов, але бояться, що через 11 років через потепління клімат сильно зміниться і в селі стане тепло. Раніше стало відомо, що Україна бореться за проведення Олімпіади.

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Оргкомітет Салла вже запустив сайт заявки на проведення Олімпіади, розробив піктограми всіх видів спорту, слоган і символ змагань. Символом Ігор став знеможений від спеки північний олень на ім’я Кеса – в перекладі з фінського "літо".

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Слоган потенційної Олімпіади: "Тепло в серцях у нас вже є, а тепле місце скоро буде". А в якості логотипу Ігор використовуються гори, що розтанули. Скоро організатори заявки відкриють магазин атрибутики ОІ-2032 Салла.

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Олімпіада-2032 селі Салла/Фото Save Salla

Таким чином жителі села хочуть привернути увагу до проблеми глобального потепління. На сайті заявки даються поради, як можна зупинити процес зміни клімату.

Раніше стало відомо, що Австралія готова поборотися за Олімпіаду 2032 року.

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