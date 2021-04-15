Олімпіада взагалі без глядачів: у 800 млн доларів обійдуться Японії порожні трибуни

Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть пройти не тільки без іноземних уболівальників, але і без місцевих. Змагання 2021 року буде сильно відрізнятися від попередніх

За рішенням оргкомітету ОІ-2020 літня Олімпіада-2020 в Токіо пройде без іноземних глядачів. А тепер у Японії розглядають варіант проведення Ігор взагалі при порожніх трибунах.

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"Я думаю, що питання полягає в тому, яким чином можливо провести Олімпіаду в поточній ситуації. Ймовірно, вона пройде без глядачів. Те, як будуть проводитися ці Олімпійські ігри, буде сильно відрізнятися від минулих", – розповів міністр у справах Окінави і "північних територій" Японії Таро Коно в коментарі Associated Press.

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Організатори очікували отримати близько 800 мільйонів доларів від продажу квитків. Якщо на трибунах не буде глядачів, дефіцит повинен бути заповнений японськими державними структурами.

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Нагадаємо, Олімпіада в Токіо повинна була відбутися минулого року, однак через пандемію коронавірусу була перенесена на літо-2021. Ігри намічені на 23 липня – 8 серпня.

Тим часом українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину.

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