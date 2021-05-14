Оксана Баюл вступила в суперечку з росіянами і зробила страшне обличчя

Українська зірка фігурного катання, яка живе в США, відреагувала на повідомлення в соцмережах про те, що вона катається на льоду з мамою

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл продовжує ділитися з шанувальниками деякими деталями свого життя. Минулої ночі 43-річна колишня спортсменка проявила активність в Instagram.

Днями ми писали, що дочка Оксани Баюл пародіює маму-фігуристку.

Спочатку фігуристка зобразила чи то страшне, чи то сильно здивоване обличчя. Цією фотографією вона пояснила, що вона мама дочки-фігуристки (яка, до речі, сиділа за її спиною в машині), а не катається разом зі своєю мамою.

До речі, з Софійкою легендарна спортсменка займається не тільки на льоду, але навіть і в басейні.

При цьому Оксана вступила в суперечку в соцмережах, обговорюючи методи російських тренерів під час роботи з дітьми.

Нагадаємо, українська зірка фігурного катання вийшла заміж за бізнесмена італійського походження Фаріну і живе в Лас-Вегасі.

Нещодавно легендарна Баюл звинуватила росіян у плагіаті: крадуть навіть сукні.

Дивіться, як Оксана займалася з дочкою на льоду:

Оксана Баюл з донькою на льоду