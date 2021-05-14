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Оксана Баюл вступила в спор с россиянами и сделала страшное лицо

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 мая, 10:02
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Украинская звезда фигурного катания, которая живет в США, отреагировала на сообщения в соцсетях о том, что она появляется на льду с мамой
Оксана Баюл
Оксана Баюл / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл продолжает делиться с поклонниками некоторыми деталями своей жизни. Минувшей ночью 43-летняя бывшая спортсменка проявила активность в Instagram.

На днях мы писали, что дочь Оксаны Баюл пародирует маму-фигуристку.

Сначала фигуристка изобразила то ли страшное, то ли сильно удивленное лицо. Этой фотографией она объяснила, что она мама дочери-фигуристки (которая, кстати, сидела за ее спиной в машине), а не катается вместе со своей мамой.

Кстати, с Софийкой легендарная спортсменка занимается не только на льду, но даже и в бассейне.

При этом Оксана вступила в спор в соцсетях, обсуждая методы российских тренеров во время работы с детьми.

Напомним, украинская звезда фигурного катания вышла замуж за бизнесмена итальянского происхождения Фарину и живет в Лас-Вегасе.

Недавно легендарная Баюл обвинила россиян в плагиате: воруют даже платья.

Смотрите, как Оксана занималась с дочкой на льду:

Оксана Баюл с дочкой на льду
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