Ніхто не хоче ризикувати. У чемпіонському матчі знову мирова

Карлсен і Непомнящий отримали день відпочинку після трьох партій у матчі за звання чемпіона світу з шахів

Матч за звання чемпіона світу з шахів / Фото: fide.com

28 листопада в Дубаї пройшла третя партія матчу за звання чемпіона світу з шахів між норвежцем Магнусом Карлсеном та росіянином Яном Непомнящим.

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Довго суперники затягувати не стали. Щойно зробили обов'язкову кількість ходів, одразу підписали мирову.

Отже, після трьох партій у матчі рівність – 1,5 на 1,5 очка. Завтра у гросмейстерів вихідний. Продовжиться матч 30 листопада.

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Усього за правилами буде зіграно 14 класичних партій. Якщо після них буде нічия, то шахісти зіграють тай-брейк.

Призовий фонд чемпіонського матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.