Нічия ціною в поразку: росіянин втрачає шанси відібрати корону у Карлсена

У Дубаї (ОАЕ) відбулася десята партія матчу за шахову корону. Чемпіон світу Магнус Карлсен та російський гросмейстер Ян Непомнящий зіграли внічию.

Читайте також: Актриса фільмів для дорослих пообіцяла російському шахісту ніч за перемогу

Претендент грав чорними фігурами та не зміг запропонувати несподівані ходи чинному чемпіону. Карслена влаштовувала нічия у поєдинку, яку він в результаті й досяг.

Партія закінчилася на 41-му ходу.

Після 10 партій Магнус Карлсен веде у рахунку 6,5:3,5. Росіянина від поразки у матчі може врятувати лише диво.

Нагадаємо, що за регламентом шахісти мають зіграти 14 партій у фіналі, але зважаючи на все, чемпіон визначиться набагато раніше. Для цього одному з гросмейстерів потрібно набрати сім із половиною очок.

Зазначимо, що перші п'ять та сьома партії завершилися внічию. У шостій, восьмій та дев'ятій Карлсен обіграв Непомнящего.

Game 10 ends in a draw. The score is now 6.5-3.5 in favour of Magnus Carlsen. #CarlsenNepo pic.twitter.com/Qd3ccQmyQG