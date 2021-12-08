Нічия ціною в поразку: росіянин втрачає шанси відібрати корону у Карлсена

Чинний чемпіон світу зіграв внічию з претендентом і зберіг свою перевагу перед вирішальними партіями

Магнус Карлсен vs Ян Непомнящий / Фото: fide.com

У Дубаї (ОАЕ) відбулася десята партія матчу за шахову корону. Чемпіон світу Магнус Карлсен та російський гросмейстер Ян Непомнящий зіграли внічию.

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Претендент грав чорними фігурами та не зміг запропонувати несподівані ходи чинному чемпіону. Карслена влаштовувала нічия у поєдинку, яку він в результаті й досяг.

Партія закінчилася на 41-му ходу.

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Після 10 партій Магнус Карлсен веде у рахунку 6,5:3,5. Росіянина від поразки у матчі може врятувати лише диво.

Нагадаємо, що за регламентом шахісти мають зіграти 14 партій у фіналі, але зважаючи на все, чемпіон визначиться набагато раніше. Для цього одному з гросмейстерів потрібно набрати сім із половиною очок.

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Зазначимо, що перші п'ять та сьома партії завершилися внічию. У шостій, восьмій та дев'ятій Карлсен обіграв Непомнящего.

Game 10 ends in a draw. The score is now 6.5-3.5 in favour of Magnus Carlsen. #CarlsenNepo pic.twitter.com/Qd3ccQmyQG - International Chess Federation (@FIDE_chess) December 8, 2021

Завтра, 9 грудня, у шахістів вихідний. Наступна 11-та партія відбудеться 10 грудня.

Нагадаємо, призовий фонд матчу – 2 мільйони євро. Переможець отримає 60%, а якщо перемогу буде досягнуто у тай-брейку – 55%.