Ничья ценой в поражение: россиянин теряет шансы отобрать корону у Карлсена

В Дубае (ОАЭ) прошла десятая партия матча за шахматную корону. Чемпион мира Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграли вничью.

Претендент играл черными фигурами и не смог предложить неожиданные ходы действующему чемпиону. Карслена устраивала ничья в поединке, которую он в результате и добился.

Партия закончилась на 41-м ходу.

После 10-ти партий Магнус Карлсен ведет в счете 6,5:3,5. Россиянина от поражения в матче может спасти лишь чудо.

Напомним, что по регламенту шахматисты должны сыграть 14 партий в финале, но судя по всему, чемпион определится гораздо раньше. Для этого одному из гроссмейстеров нужно набрать семь с половиной очков.

Отметим, что первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл Непомнящего.

