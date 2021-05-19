Небачено! Українська команда буде грати в чемпіонаті іншої країни

Волейболісти львівського клубу "Барком-Кажан" з сезону 2022/2023 збираються виступати в польській лізі, оскільки в Україні у них немає конкуренції

"Барком-Кажани"

Незвичне для нашого спорту подія трапилася в волейбольному господарстві. Чоловіча волейбольна команда Барком-Кажан зі Львова буде виступати в чемпіонаті Польщі. Правда, станеться це не найближчим часом, а в наступному році. Раніше вже було відомо, що Барком рветься виступати в чемпіонаті Польщі.

Новину про зміну орієнтирів оголосили сьогодні на офіційному сайті клубу.

Рішення приймали клуби польського чемпіонату. На спеціальних зборах ідею із запрошенням Баркома підтримали 12 команд, представники ще двох утрималися. Львів'яни почнуть грати в сусідній країні з сезону 2022/2023, а найближчим часом повинні виконати кілька необхідних умов, щоб отримати ліцензію.

Днями українські волейболістки достроково пробилися на чемпіонат Європи.

Причиною такого кроку Кажанів стала слабка конкуренція в українській першості. Нещодавно команда знову стала чемпіоном, не програвши в плей-оф жодної партії.

Президент польської ліги Артур Попко висловив задоволення рішенням колег. Він вважає, що українці, котрі живуть і працюють у Польщі, зможуть підтримувати Барком.

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