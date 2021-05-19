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Невиданно! Украинская команда будет играть в чемпионате другой страны

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 мая, 13:21
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Волейболисты львовского клуба "Барком-Кажаны" с сезона 2022/2023 собираются выступать в польской лиге, поскольку в Украине у них нет конкуренции
"Барком-Кажаны"
"Барком-Кажаны"

Необычное для нашего спорта событие случилось в волейбольном хозяйстве. Мужская волейбольная команда Барком-Кажаны из Львова будет выступать в чемпионате Польши. Правда, случится это не в ближайшее время, а в следующем году. Ранее уже было известно, что Барком рвется выступать в чемпионате Польши.

Новость о смене ориентиров объявили сегодня на официальном сайте клуба.

Решение принимали клубы польского чемпионата. На специальном собрании идею с приглашением Баркома поддержали 12 команд, представители еще двух воздержались. Львовяне начнут играть в соседней стране с сезона 2022/2023, а в ближайшее время должны выполнить несколько необходимых условий, чтобы получить лицензию.

На днях украинские волейболистки досрочно пробились на чемпионат Европы.

Причиной такого шага Кажанов стала слабая конкуренция в украинском первенстве. Недавно команда вновь стала чемпионом, не проиграв в плей-офф ни одной партии.

В тренде

Президент польской лиги Артур Попко выразил удовлетворение решением коллег. Он считает, что украинцы, живущие и работающие в Польше, смогут поддерживать Барком.

Читайте также: в Исландии играли в волейбол при извержении вулкана.

Смотрите, как украинки завоевали медали на чемпионате по пляжному волейболу:

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