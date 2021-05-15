Ось так успіх! Українські волейболістки достроково пробилися на чемпіонат Європи

Жіноча збірна України у відбірковому матчі обіграла Португалію – 3:0 і завоювала путівку на континентальну першість, яка стартує в кінці літа

Україна обіграла Португалію у вирішальному матчі. Фото ФВУ

Сьогодні жіноча збірна України з волейболу завоювала путівку на чемпіонат Європи! Українки здобули перемогу в матчі проти свого головного суперника команди Португалії – 3:0 (25:14, 25:13, 25:13).

Збірна України виступала в такому складі: Надія Кодола (14 очок), Богдана Анісова (13), Діана Мелюшкіна (9), Карина Денисова (8), Вікторія Даньчак (5), Ольга Скрипак (4), Христина Нємцева (ліберо) – стартовий склад. На заміну виходила – Катерина Дудник (0).

Фінальна частина першості континенту відбудеться з 18 серпня по 4 вересня 2021 року одразу в чотирьох країнах – Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії. Жеребкування пройде 20 травня в Белграді.

Нагадаємо, що за свою історію збірна України вісім разів виступала на чемпіонаті Європи. Наше найвище досягнення – бронзові медалі в 1993 році.

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