Матчам Україна – Росія бути! Чиновники здалися

Стало відомо, де зіграють Прометей та Локомотив на груповому етапі жіночої волейбольної Ліги чемпіонів

Прометей вийшов у групу ЛЧ. Фото prometeyvc.com

Через окупацію Криму та війну на Донбасі у спортивному світі, де це можливо, намагаються уникати протистоянь українських та російських атлетів.

УЄФА вже відрапортувала, що футбольні збірні України та Росії не зможуть зустрітися у стикових матчах ЧС-2022.

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Але Європейська конфедерація волейболу заплющила очі на російсько-український конфлікт. При жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів наш Прометей (Дніпропетровська область) та калінінградський Локомотив потрапили в одну групу.

Проте матчів в Україні та Росії не буде. Їх перенесли на нейтральні майданчики.

23 листопада суперники зустрінуться у Мінську, а на початку лютого – у Стамбулі.

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Нагадаємо, що у групі А також зіграють німецький Дрезднер та польський Жешув.