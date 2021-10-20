19 жовтня 19:45
Бешикташ 1
Спортинг 4
19 жовтня 19:45
Брюгге 1
Манчестер Сіті 5
19 жовтня 22:00
ПСЖ 3
Лейпциг 2
19 жовтня 22:00
Порту 1
Мілан 0
19 жовтня 22:00
Атлетіко 2
Ліверпуль 3
19 жовтня 22:00
Аякс 4
Боруссія Д 0
19 жовтня 22:00
Інтер 3
Шериф 1
19 жовтня 22:00
Шахтар 0
Реал 5
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021 ❓ Як помер брат Павлова
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Легенда російського волейболу згорів на допінгу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 08:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чемпіон Лондона-2012 волейболіст Дмитро Мусерський попався на вживанні заборонених засобів і не гратиме до січня наступного року
Дмитро Мусерський наказаний за допінг
Дмитро Мусерський наказаний за допінг / Фото: Instagram

Олімпійський чемпіон з волейболу Дмитро Мусерський, який виступає за японський Санторі Санбердз, дискваліфікований на 9 місяців за допінг.

Читайте також: У Росії винайшли новий допінг? Махінації готуються до Олімпіади-2022

Реклама

Повідомлення про відсторонення гравця надійшло від Міжнародної федерації волейболу. Дискваліфікація буде відраховуватися з 5 квітня 2021 року. Її строк завершиться 4 січня 2022 року.

32-річний Мусерський у складі збірної Росії став олімпійським чемпіоном 2012 року, виграв Кубок світу-2011, чемпіонат Європи-2013, Лігу націй-2018 і Світову лігу в 2011 і в 2013 роках.

Реклама

До складу національної команди на Олімпіаду-2020 на Токіо він не увійшов, тоді офіційною причиною називалася травма ліктя.

Раніше ми писали, що російська команда з веслування в четвірках парних знялася з участі в Олімпіади-2020 після позитивних результатів на допінг у Микити Моргачева і Павла Соріна, в крові яких був виявлений мельдоній.

Реклама

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Барселона

Сьогодні

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти