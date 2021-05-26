Хто може стати чемпіоном світу з шахів: названі умови відбору

Міжнародна федерація шахів визначилася з регламентом наступного турніру претендентів, який пройде в 2022 році.
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Критерії відбору в турнір-2022 будуть відрізнятися від тих, до яких звикли за останні роки, повідомляє Chess-News.
В турнір претендентів потрапляють:
- Два учасники з Кубка світу-2021 (липень-серпень).
- Два учасники з "Великої швейцарки"-2021 (жовтень).
- Два учасники з Гран-прі-2022 (лютий-квітень).
- Один учасник – який поступився в матчі на першість світу-2021 (листопад).
- Теймур Раджабов, який отримав персональне запрошення.
Так ФІДЕ вирішила компенсувати азербайджанському гросмейстеру пропуск попереднього турніру претендентів. Навесні минулого року Раджабов відмовився їхати на турнір в Росію через пандемію коронавірусу.
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До речі, чинний чемпіон світу Магнус Карлсен висловився проти запрошення Теймура без відбору. "Чому Раджабов повинен грати в турнірі претендентів-2022? Я не розумію. Це безглуздо".
Магнус Карлсен став чемпіоном світу в 2013 році. З тих пір провів три успішні захисти. Наступний чемпіонський матч пройде в кінці цього року. Карлсен зіграє проти росіянина Яна Непомнящого.