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Кто может стать чемпионом мира по шахматам: названы условия отбора

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 мая, 17:20
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Первым участником шахматного турнира претендентов стал Теймур Раджабов, который пропустил прошлые соревнования из-за пандемии коронавируса
Теймур Раджабов сыграет на турнире претендентов
Теймур Раджабов сыграет на турнире претендентов / Фото: Instagram

Международная федерация шахмат определилась с регламентом следующего турнира претендентов, который пройдет в 2022 году.

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Критерии отбора в турнир-2022 будут отличаться от тех, к которым привыкли за последние годы, сообщает Chess-News.

В турнир претендентов попадают:

  • Два участника из Кубка мира-2021 (июль-август).
  • Два участника из "Большой швейцарки"-2021 (октябрь).
  • Два участника из Гран-при-2022 (февраль-апрель).
  • Один участник – уступивший в матче на первенство мира-2021 (ноябрь-декабрь).
  • Теймур Раджабов, получивший персональное приглашение.

Так ФИДЕ решила компенсировать азербайджанскому гроссмейстеру пропуск предыдущего турнира претендентов. Весной прошлого года Раджабов отказался ехать на турнир в Россию из-за пандемии коронавируса.

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Кстати, действующий чемпион мира Магнус Карлсен высказался против приглашения Теймура без отбора. "Почему Раджабов должен играть в турнире претендентов-2022? Я не понимаю. Это нелепо".

Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. С тех пор провел три успешные защиты. Следующий чемпионский матч пройдет в конце этого года. Карлсен сыграет против россиянина Яна Непомнящего.

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