Кто может стать чемпионом мира по шахматам: названы условия отбора

Первым участником шахматного турнира претендентов стал Теймур Раджабов, который пропустил прошлые соревнования из-за пандемии коронавируса

Теймур Раджабов сыграет на турнире претендентов / Фото: Instagram

Международная федерация шахмат определилась с регламентом следующего турнира претендентов, который пройдет в 2022 году.

Тест. Десять интересных фактов о шахматах

Критерии отбора в турнир-2022 будут отличаться от тех, к которым привыкли за последние годы, сообщает Chess-News.

В турнир претендентов попадают:

Два участника из Кубка мира-2021 (июль-август).

Два участника из "Большой швейцарки"-2021 (октябрь).

Два участника из Гран-при-2022 (февраль-апрель).

Один участник – уступивший в матче на первенство мира-2021 (ноябрь-декабрь).

Теймур Раджабов, получивший персональное приглашение.

Так ФИДЕ решила компенсировать азербайджанскому гроссмейстеру пропуск предыдущего турнира претендентов. Весной прошлого года Раджабов отказался ехать на турнир в Россию из-за пандемии коронавируса.

В тренде Так Шеву еще не называли. Новое прозвище от Леоненко

Читайте также: Мат королеве: как победить Бет Хармон – наш эксперимент

Кстати, действующий чемпион мира Магнус Карлсен высказался против приглашения Теймура без отбора. "Почему Раджабов должен играть в турнире претендентов-2022? Я не понимаю. Это нелепо".

Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. С тех пор провел три успешные защиты. Следующий чемпионский матч пройдет в конце этого года. Карлсен сыграет против россиянина Яна Непомнящего.