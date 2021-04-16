Кожен день тест на коронавірус! Японія посилює вимоги до олімпійців

Організатори літньої Олімпіади в Токіо розглядають питання збільшення частоти тестування спортсменів на коронавірус. Тим часом українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину.
Про це на прес-конференції заявила міністр Тамає Марукава, відповідальна за проведення Олімпіади.
"Деякі країни можуть проводити вакцинацію, а інші – ні. Ми будемо проводити безпечні змагання і очікуємо спортсменів з усіх країн. Зараз ми детально розглядаємо можливість проведення щоденних тестів" , – сказала Марукава.
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Вимоги для спортсменів на Іграх
- Атлети повинні використовувати мобільний додаток, за допомогою якого будуть відправляти звіти про стан свого здоров'я. Ця інформація буде передаватися місцевим органам охорони здоров'я
- В олімпійському селищі атлети повинні будуть максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, а також дотримуватися дистанції в два метри
- Атлетам заборонено відвідувати змагання в якості глядачів
- За два тижні до поїздки в Токіо спортсмени повинні надати негативний результат тесту на коронавірус
Дивіться, які медалі отримають тріумфатори Олімпіади-2020:
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