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Кожен день тест на коронавірус! Японія посилює вимоги до олімпійців

16 квітня, 17:10

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Організатори Олімпійських ігор в Токіо мають намір проводити щоденні тести на коронавірус для всіх учасників змагань

Організатори літньої Олімпіади в Токіо розглядають питання збільшення частоти тестування спортсменів на коронавірус. Тим часом українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину.

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Про це на прес-конференції заявила міністр Тамає Марукава, відповідальна за проведення Олімпіади.

"Деякі країни можуть проводити вакцинацію, а інші – ні. Ми будемо проводити безпечні змагання і очікуємо спортсменів з усіх країн. Зараз ми детально розглядаємо можливість проведення щоденних тестів" , – сказала Марукава.

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Вимоги для спортсменів на Іграх

  • Атлети повинні використовувати мобільний додаток, за допомогою якого будуть відправляти звіти про стан свого здоров'я. Ця інформація буде передаватися місцевим органам охорони здоров'я
  • В олімпійському селищі атлети повинні будуть максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, а також дотримуватися дистанції в два метри
  • Атлетам заборонено відвідувати змагання в якості глядачів
  • За два тижні до поїздки в Токіо спортсмени повинні надати негативний результат тесту на коронавірус

Дивіться, які медалі отримають тріумфатори Олімпіади-2020:

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