Каждый день тест на коронавирус! Япония ужесточает требования к олимпийцам

Организаторы Олимпийских игр в Токио намерены проводить ежедневные тесты на коронавирус для всех участников соревнований

Организаторы летней Олимпиады в Токио рассматривают вопрос увеличения частоты тестирования спортсменов на коронавирус. Тем временем украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.

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Об этом на пресс-конференции заявила министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпиады.

"Некоторые страны могут проводить вакцинацию, а другие – нет. Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов", – сказала Марукава.

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Требования для спортсменов на Играх

Атлеты должны использовать мобильное приложение, при помощи которого будут отправлять отчеты о состоянии своего здоровья. Эта информация будет передаваться местным органам здравоохранения

В олимпийской деревне атлеты должны будут максимально избегать физического контакта с окружающими, а также соблюдать дистанцию в два метра

Атлетам запрещено посещать соревнования в качестве зрителей

За две недели до поездки в Токио спортсмены должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус

Смотрите, какие медали получат триумфаторы Олимпиады-2020:

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