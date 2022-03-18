Відомий спортсмен вирушить на велосипеді з Мюнхена до України

Велогонщик Локлен Мортон має намір по дорозі зібрати 50 тисяч доларів на допомогу Українському кризовому фонду

Локлен Мортон підтримає Україну збиранням коштів / Фото: Getty Images

Російська воєнна агресія проти України триває майже вже 23 дні. Армія фашистів під виглядом якоїсь "спецоперації" постійно обстрілює наші міста та мирне населення. Жертвами стають навіть діти!

Спортивна спільнота згуртувалася навколо підтримки України. Багато наших спортсменів вирушили на фронт або в тероборону. Іноземці ж надають переважно гуманітарну допомогу і постійно привертають увагу світу до цієї війни.

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Зокрема, на вчинок солідарності наважився велосипедист Локлен Мортон. Австралієць заявив, що проїде велосипедом від Мюнхена до українського кордону в Краківці.

Вже завтра Мортон вирушить із німецького міста в дорогу завдовжки 1063 км на велосипеді. Йому належить перетнути всю Чехію та Польщу. Локлен поставив собі за мету зібрати 50 тисяч доларів для організації Ukraine Crisis Relief Fund.

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До речі, Мортон є членом команди Education First, до якої входить і наш співвітчизник Марк Падун. Минулого літа уродженець Донецька став переможцем королівської велогонки у Франції.