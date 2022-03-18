Известный спортсмен отправится на велосипеде из Мюнхена в Украину

Российская военная агрессия против Украины длится уже 23 дня. Армия фашистов под видом некой "спецоперации" постоянно обстреливает наши города и мирное население. Жертвами становятся даже дети!
Спортивное сообщество сплотилось вокруг поддержки Украины. Многие наши спортсмены отправились на фронт или в тероборону. Иностранцы же оказывают в основном гуманитарную помощь, а также постоянно привлекают внимание к войне.
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Так, на поступок солидарности решился велосипедист Локлен Мортон. Австралиец заявил, что проедет на велосипеде от Мюнхена до украинской границы в Краковце.
Уже завтра Мортон отправится из немецкого города в путь длиной 1063 км на велосипеде. Ему предстоит пересечь всю Чехию и Польшу. Локлен поставил себе за цель собрать 50 тысяч долларов для организации Ukraine Crisis Relief Fund.
К слову, Мортон является членом команды Education First, в которую входит и наш соотечественник Марк Падун. Прошлым летом уроженец Донецка стал победителем королевской велогонки во Франции.