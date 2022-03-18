Ще один удар по агресору: легкоатлетів із Росії послали слідом за кораблем

Російські та білоруські легкоатлети отримали чергові санкції у зв'язку з військовою агресією РФ проти України

Росіянка Марія Ласіцкене не зможе виступати на найбільших турнірах / Фото: Reuters

Військове вторгнення російсько-фашистських військ на територію України триває вже 23 добу. Окупанти продовжують вбивати мирних громадян та руйнувати цивільну інфраструктуру.

Країна-агресор уже сплачує величезну ціну за путінську авантюру. Але це лише початок.

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Міжнародні спортивні організації запровадили додаткові санкції щодо спортсменів із РФ, повідомляє Суспільне.Спорт.

Нещодавно було ухвалено рішення про усунення легкоатлетів з Росії та Білорусі з ще двох найбільших турнірів: чемпіонату Європи, а також Діамантової ліги – серії комерційних змагань з легкої атлетики.

Це означає, що спортсмени цих країн не зможуть виступити там навіть у статусі нейтральних атлетів.

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Зазначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде з 15 до 21 серпня. А ось сезон 2022 року у Діамантовій лізі стартує 13 травня у Досі.

Додамо, що до повномасштабного вторгнення російські легкоатлети могли брати участь у змаганнях лише як нейтральні через дискваліфікацію, пов'язану з допінг-скандалами.

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Раніше глава МОКу Томас Бах повністю підтримав рішення про усунення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Держави, які порушили основні засади олімпійського руху, немають права обговорювати повернення у великий спорт.