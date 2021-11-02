2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Зґвалтуємо твою дев'ятимісячну дочку: неадекватні фанати погрожують капітанові збірної після поразки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 листопада, 20:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після поразки Індії Пакистану на чемпіонаті світу з крикету капітану індійської збірної Вірату Кохлі почали надходити погрози у соцмережах. Вони стосувалися його дев'ятимісячної доньки
Капітану збірної Індії з крикету погрожують в соцмережах
Капітану збірної Індії з крикету погрожують в соцмережах / Фото: Instagram, REUTERS

Фанати часто приймають поразки улюблених команд близько до серця. Але у випадку з Кохлі вони явно переступили межу.

Читайте також: Уболівальник вкусив дівчину за груди! Вона заважала йому дивитись крикет

Реклама

Після поразки від Пакистану вболівальники напали з критикою на єдиного мусульманина в індійській команді Мохаммеда Шамі. Вірат Кохлі на правах капітана заступився за партнера, але тільки викликав гнів уболівальників на свою родину.

"Нападати на когось через їхню релігію – найжалюгідніше, що може зробити людина. Це дуже свята та особиста справа", – сказав Кохлі репортерам.

У відповідь неадекватні фанати на сторінці спортсмена у Twitter пригрозили зґвалтувати його дев'ятимісячну доньку. Зазначимо, що дружиною крикетиста є відома індійська актриса Анушка Шарма.

Реклама

Комісія у справах жінок Делі закликала поліцію індійської столиці вжити заходів у зв'язку з онлайн-загрозами, пише dailymail.co.uk.

Реклама

"Команда тисячі разів змушувала нас пишатися, чому ця поразка викликала таку дурість. Я відправила повідомлення в поліцію Делі, заарештуйте всіх, хто погрожував 9-місячній дівчинці зґвалтуванням!", – закликала голова Комісії Сваті Малівал у Twitter.

Раніше ми писали, що форварду збірної Іспанії загрожували смертю дітей після невдачі на Євро-2020. Хейтери засипали погрозами та образами Альваро Морату за те, що той упустив безліч моментів у грі з поляками.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

Завтра

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти