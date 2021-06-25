Твої діти помруть! Форварду Іспанії погрожують на Євро-2020

Хейтери засипали погрозами та образами нападника іспанської збірної і Ювентуса Альваро Морату за те, що той втратив масу моментів у грі з поляками

Альваро Мората і його родина / Фото: Instagram

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората зізнався, що отримував погрози після матчу з Польщею на Євро-2020. У тій зустрічі, що завершилася внічию 1:1, форвард не реалізував масу моментів.

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"Я не спав дев'ять годин після гри з Польщею, отримував погрози, образи на адресу моєї родини, слова, що мої діти помруть... Можливо, кілька років тому мене б це гнітило, і я б провів кілька тижнів в ізоляції від усього світу. Але зі мною все гаразд", – наводить слова Морати Marca.

Відзначимо, що Мората і його італійська красуня-дружина Аліса Кампелло виховують трьох дітей, а нещодавно Аліса зізналася, що найближчим часом вони планують усиновити дитину. І на цьому не зупиняться.

"Ми з чоловіком хочемо усиновити дитину. Ми багато говоримо про це. А потім ми хочемо ще щонайменше двох дітей", – зауважила дружина Альваро Морати.

Додамо, що в 1/8 Євро-2020, 28 червня, в Копенгагені Іспанія Альваро Морати зіграє з Хорватією.

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