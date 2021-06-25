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Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Твої діти помруть! Форварду Іспанії погрожують на Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
25 червня, 08:51
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Хейтери засипали погрозами та образами нападника іспанської збірної і Ювентуса Альваро Морату за те, що той втратив масу моментів у грі з поляками
Альваро Мората і його родина
Альваро Мората і його родина / Фото: Instagram

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората зізнався, що отримував погрози після матчу з Польщею на Євро-2020. У тій зустрічі, що завершилася внічию 1:1, форвард не реалізував масу моментів.

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"Я не спав дев'ять годин після гри з Польщею, отримував погрози, образи на адресу моєї родини, слова, що мої діти помруть... Можливо, кілька років тому мене б це гнітило, і я б провів кілька тижнів в ізоляції від усього світу. Але зі мною все гаразд", – наводить слова Морати Marca.

Відзначимо, що Мората і його італійська красуня-дружина Аліса Кампелло виховують трьох дітей, а нещодавно Аліса зізналася, що найближчим часом вони планують усиновити дитину. І на цьому не зупиняться.

"Ми з чоловіком хочемо усиновити дитину. Ми багато говоримо про це. А потім ми хочемо ще щонайменше двох дітей", – зауважила дружина Альваро Морати.

Додамо, що в 1/8 Євро-2020, 28 червня, в Копенгагені Іспанія Альваро Морати зіграє з Хорватією.

Дивіться, як Мората тринькав моменти у грі з поляками

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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