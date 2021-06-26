Вболівальник вкусив дівчину за груди! Вона заважала йому дивитися крикет

Під час матчу англійської ліги з крикету уболівальник вкусив дівчину, яка нахилилася біля нього, щоб поспілкуватися з іншими фанатами

Вболівальник не втримався

Абсолютно божевільний випадок стався на матчі англійського чемпіонату з крикету між командами Міддлсекс і Суррей.

Одна з уболівальниць на трибунах встала обличчям до чоловіка і нахилилася вперед, щоб запитати щось у людей, що сиділи на ряд вище. Вона заважала чоловікові дивитися матч і він вкусив її за груди.

Раніше ми розповідали про відео, на якому випадково була зображена сімейна зрада. Горе-коханець привів свою дівчину на футбол і потрапив в популярну рубрику Kiss cam. Спочатку він пристрасно поцілував свою супутницю, але у ту ж мить же згадав про іншу кохану і засумував. Коли відео облетіло весь світ, Дейві Андраде довелося зізнатися у своїй зраді. Відео настільки стало популярним, що бідолаху почали тролити на кожному кроці.