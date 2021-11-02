Изнасилуем твою девятимесячную дочь: неадекватные фанаты угрожают капитану сборной после поражения

После поражения Индии Пакистану на чемпионате мира по крикету капитану индийской сборной Вирату Кохли стали поступать угрозы в соцсетях. Они касались его девятимесячной дочери

Капитану сборной Индии по крикету угрожают в соцсетях / Фото: Instagram, REUTERS

Фанаты часто принимают поражения любимых команд близко к сердцу. Но в случае с Кохли они явно переступили черту.

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После поражения от Пакистана болельщики напали с критикой на единственного мусульманина в индийской команде Мохаммеда Шами. Вират Кохли на правах капитана заступился за партнера, но только накликал гнев болельщиков на свою семью.

"Нападать на кого-то из-за их религии – самое жалкое, что может сделать человек. Это очень святое и личное дело", – сказал Кохли репортерам.

В ответ неадекватные фанаты на странице спортсмена в Twitter пригрозили изнасиловать его девятимесячную дочь. Отметим, что супругой крикетиста является известная индийская актриса Анушка Шарма.

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Комиссия по делам женщин Дели призвала полицию индийской столицы принять меры в связи с онлайн-угрозами, пишет dailymail.co.uk.

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"Команда тысячи раз заставляла нас гордиться, почему это поражение вызвало такую глупость. Я отправила уведомление в полицию Дели, арестуйте всех, кто угрожал 9-месячной девочке изнасилованием!", – призвала председатель Комиссии Свати Маливал в Twitter.

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