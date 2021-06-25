Твои дети умрут! Форварду Испании угрожают на Евро-2020

Хейтеры засыпали угрозами и оскорблениями нападающего испанской сборной и Ювентуса Альваро Морату за то, что тот упустил массу моментов в игре с поляками

Альваро Мората и его семья / Фото: Instagram

Нападающий сборной Испании Альваро Мората признался, что получал угрозы после матча с Польшей на Евро-2020. В той встрече, завершившейся вничью 1:1, форвард не реализовал массу моментов.

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"Я не спал девять часов после игры с Польшей, получал угрозы, оскорбления в адрес моей семьи, слова, что мои дети умрут... Может быть, несколько лет назад меня бы это угнетало, и я бы провел несколько недель в изоляции от всего мира. Но я в порядке", – приводит слова Мораты Marca.

Отметим, что Мората и его итальянская красавица-жена Алиса Кампелло воспитывают троих детей, а недавно Алиса призналась, что в ближайшее время они планируют усыновить ребенка. И на этом не остановятся.

"Мы с мужем хотим усыновить ребенка. Мы много говорим об этом. А потом мы хотим еще минимум двоих детей", – отметила жена Альваро Мораты.

Добавим, что в 1/8 Евро-2020, 28 июня, в Копенгагене Испания Альваро Мораты сыграет с Хорватией.

Смотрите, как Мората транжирил моменты в игре с поляками