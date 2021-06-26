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Болельщик укусил девушку за грудь! Она мешала ему смотреть крикет

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
26 июня, 18:17
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Во время матча английской лиги по крикету болельщик укусил девушку, которая наклонилась возле него, чтобы пообщаться с другими фанатами
Болельщик не удержался
Болельщик не удержался

Совершенно безумный случай произошел на матче английского чемпионата по крикету между командами Миддлсекс и Суррей.

Одна из болельщиц на трибунах встала лицом к мужчине и наклонилась вперед, чтобы спросить что-то у людей, сидевших на ряд выше. Она мешала мужчине смотреть матч и он укусил ее за грудь.

Ранее мы рассказывали о видео, на котором случайно была запечатлена семейная измена. Горе-любовник привел свою девушку на футбол и попал в популярную рубрику Kiss cam. Сначала он страстно поцеловал свою спутницу, но тут же вспомнил о другой возлюбленной и загрустил. Когда видео облетело весь мир, Дейви Андраде пришлось признаться в своей измене. Видео настолько стало популярным, что бедолагу начали троллить на каждом шагу.

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