Ігнор вищого рівня! 12-разова чемпіонка світу програла колишньому чоловікові. Подивіться на її поведінку

На турнірі зі снукеру British Open відбулася досить неординарна подія. Таке рідко можна зустріти у спорті. У першому раунді зійшлися колишні чоловік і дружина, які зараз загрузли в судових розбірках.

Читайте також: Трамп підтримав юного українського спортсмена: "Таких гравців потрібно просувати"

Організатори пішли на експеримент і запросили на чоловічий турнір Ріанну Еванс – 12-разову чемпіонку світу серед жінок! І треба ж було такому статися, щоб їй відразу випав у суперники Марк Аллен.

Пара жила у цивільному шлюбі з 2005 по 2008 рік, у них народилася дочка Лорен. Потім Марк і Ріанна посварилися і розлучилися. Зараз судяться за опіку над Лорен.

Читайте також: Заправник витончено помстився легенді снукеру Ронні О'Саллівану

Відносини між ними настільки натягнуті, що коли перед початком матчу Аллен спробував привітати колишню подругу, простягнувши їй кулак, вона ніяк не відреагувала.

Proper edge between the two players at the British Open as Reanne Evans refuses the pre-match fist bump of former partner Mark Allen. From ITV4 pic.twitter.com/cXX6pTeNAg