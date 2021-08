Игнор высшего уровня! 12-кратная чемпионка мира проиграла бывшему мужу. Посмотрите на ее поведение

На турнире по снукеру British Open произошло довольно неординарное событие. Такое редко можно встретить в спорте. В первом раунде сошлись бывшие муж и жена, которые сейчас погрязли в судебных разборках.

Читайте также: Трамп поддержал юного украинского спортсмена: "Таких игроков нужно продвигать"

Организаторы пошли на эксперимент и пригласили на мужской турнир Рианну Эванс – 12-кратную чемпионку мира среди женщин! И надо же было такому случиться, чтобы ей сразу выпал в соперники Марк Аллен.

Пара жила гражданским браком с 2005 по 2008 год, у них родилась дочь Лорен. Потом Марк и Рианна разругались и расстались. Сейчас судятся за опеку над Лорен.

Читайте также: Заправщик изящно отомстил легенде снукера Ронни О’Салливану

Отношения между ними настолько натянуты, что когда перед началом матча Аллен попытался поприветствовать бывшую подругу, протянув ей кулак, она никак не отреагировала.

Proper edge between the two players at the British Open as Reanne Evans refuses the pre-match fist bump of former partner Mark Allen. From ITV4 pic.twitter.com/cXX6pTeNAg