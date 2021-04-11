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Трамп поддержал юного украинского спортсмена: "Таких игроков нужно продвигать"

11 апреля, 18:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпиона мира раздражает, что снукер не меняется

Лидер мирового рейтинга и один из лучших снукеристов современности Джадд Трамп считает, что нужно привлекать молодую аудиторию, иначе снукер рискует остаться позади других видов спорта.

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"Я играю в гольф и вижу, как меняется одежда гольфистов, становясь более подходящей к молодежи. Сейчас люди не ходят в жилетках, как 40 лет назад, снукер отстает, застряв в своих привычках", – отметил он в интервью Metro.сo.uk.

Также Трамп считает, что руководство не продвигает молодых игроков.

"Много молодежи приехало на чемпионат мира, а все разговоры в соцсетях посвящены людям, которые были популярны 30 лет назад. Ничего не изменится, если не идти на риск и не транслировать разных игроков. Иначе мы останемся без зрителей: прежнее поколение болельщиков уйдет, а нового не появится.

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Ничего не имею против Кена Доэрти, но во время его матча в Twitter писали: чемпион мира-1997. Они должны продвигать молодых звезд, таких как, Джейми Кларк и Юлиан Бойко", – добавил Трамп.

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Украинец Юлиан Бойко в 14 лет стал чемпионом Европы по снукеру! Он участвовал в квалификации чемпионата мира-2021, но уступил Джейми Кларку – 4:6.

10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!
P.S. И главное – проект продлили на второй сезон!

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снукер Джадд Трамп Юлиан Бойко

Источник: Eurosport

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