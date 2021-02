Заправщик изящно отомстил легенде снукера Ронни О’Салливану

Финал снукерного турнира Welsh Open между Ронни О’Салливаном и Джорданом Брауном завершился сенсационно. Малоизвестный Браун одержал победу.

Уже на пути в финал Джордан удивил. Сначала в четвертьфинале он победил трехкратного чемпиона мира Марка Селби, а в полуфинале одолел крепкого Стивена Магуайра. В решающем поединке Джордан Браун одолел шестикратного чемпиона мира Ронни О’Салливана со счетом – 9:8.

"Get in there!"



Jordan Brown can't hold in the emotions as he clinches his maiden ranking title against world champion Ronnie O'Sullivan #WelshOpenpic.twitter.com/3ra1BF0Old