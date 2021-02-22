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Заправщик изящно отомстил легенде снукера Ронни О’Салливану

22 февраля, 19:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джордан Браун выиграл Welsh Open

Финал снукерного турнира Welsh Open между Ронни О’Салливаном и Джорданом Брауном завершился сенсационно. Малоизвестный Браун одержал победу.

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Уже на пути в финал Джордан удивил. Сначала в четвертьфинале он победил трехкратного чемпиона мира Марка Селби, а в полуфинале одолел крепкого Стивена Магуайра. В решающем поединке Джордан Браун одолел шестикратного чемпиона мира Ронни О’Салливана со счетом – 9:8.

Интересно, что еще три года Браун работал заправщиком на АЗС и подумывал бросить снукер. В мировом рейтинге он занимает лишь 81-е место.

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После матча Браун раскрыл секрет успеха. Его мотивировало интервью, которое Ронни дал по ходу победного ЧМ в прошлом году. Тогда О’Салливан жестко прошелся по игрокам из подвала рейтинга: "Люди вроде меня, Джона Хиггинса и Марка Уильямса смотрят на следующее поколение и понимают, что они на самом деле не очень хороши. Большинство настолько плохи, что из них получаются средние любители – они не способны хорошо выступать даже на таком уровне. Глядя на них, я понимаю: мне нужно потерять руку и ногу, чтобы выпасть из топ-50".

Слова кумира задели Брауна. "Ронни – без сомнения величайший снукерист, – признал Джордан. – Это проявляется в том, как он играет и как забивает, во всем. Единственный его недостаток – комментарии за пределами стола. Мне не понравилось, как он разнес игроков с нижних мест рейтинга. Возможно, это дополнительно меня завело. Мне кажется, что он не прав".

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снукер Ронни О'Салливан
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