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Гей-парад в Бразилії – це кайф! Російська волейболістка шокувала зізнанням

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 травня, 18:29
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Чемпіонка світу Тетяна Кошелєва розповіла про своє ставлення до представників нетрадиційної орієнтації і зізналася, що її найбільше бентежить
Тетяна Кошелєва в Ріо-де-Жанейро
Тетяна Кошелєва в Ріо-де-Жанейро / Фото: Instagram

Знаменита російська волейболістка Тетяна Кошелєва згадала час, коли вона виступала в чемпіонаті Бразилії. Чемпіонка світу розповіла про своє ставлення до секс-меншин.

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"У них взагалі публічна відкритість – це норма. Вони не соромляться проявляти почуття: хлопчик – з дівчинкою, дівчинка – з дівчинкою, хлопчик – з хлопчиком. Спокійно ходять так по вулиці, цілуються. У мене в команді було п'ять бісексуалок. Вони жили парами, потім щось траплялося – йшли до партнера іншого гендеру, – зізналася Тетяна в інтерв'ю Євроспорту. – Я люблю свободу, була на гей-параді в Бразилії – це кайф. Я посміхалася, чоловік посміхався. Це норма. Бентежило тільки те, як легко міняли партнерів. Напевно, десь на них впливала вседозволеність: спробували – начебто нормально – продовжили".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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