Що це за богиня? Спекотна українська волейболістка відкрила пляжний сезон

Ліберо Дарина Дуденок, безумовно, одна з найкрасивіших волейболісток України. Дівчина ставала чемпіонкою України у складі Хіміка, брала трофеї з нинішнім лідером жіночої ліги Прометеєм. А тепер захищає кольори Полісся. Однак сезон вже закінчився, і дівчина відправилася грітися на пляжах сонячного Єгипту.
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"Ой, ой. Що це за богиня?", – пишуть Дуденок шанувальники. А іноземці зізнаються, що заради неї стежать на чемпіонатом України.
Дарина – вихованка Київського обласного ліцею-інтернату фізкультури. Дівчина дуже популярна в соціальній мережі Тік Тік, де її роліки набирають тисячі лайків і масу переглядів.
Дівчині було 12 років, коли вона вирішила піти на волейбол: "Я до цього займалася іншими видами спорту – ставала першою і йшла. А ось на волейболі мені сказали, що я "дерев'яна" і ніколи не буду грати на серйозному рівні. Приходжу додому після цього і кажу: "Мамо, я хочу на чемпіонат світу". Папа почав зі мною займатися, приділяв багато часу, ходив зі мною на тренування. Згодом запросили в спортінтернат у Білій Церкві. Іду до своєї мети".
Раніше ми також писали, що пишногрудій волейболістці роблять пропозиції на пляжі. Карколомна бунтарка Кайла Сіммонс перебралася до сонячної Каліфорнії.
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