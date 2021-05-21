Гей-парад в Бразилии – это кайф! Российская волейболистка шокировала признанием

Знаменитая российская волейболистка Татьяна Кошелева вспомнила время, когда она выступала в чемпионате Бразилии. Чемпионка мира рассказала о своем отношении к секс-меньшинствам.
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"У них вообще публичная открытость – это норма. Они не стесняются проявлять чувства: мальчик – с девочкой, девочка – с девочкой, мальчик – с мальчиком. Спокойно ходят так по улице, целуются. У меня в команде было пять бисексуалок. Они жили парами, потом что-то случалось – уходили к партнеру другого гендера, – призналась Татьяна в интервью Евроспорту. – Я люблю свободу, была на гей-параде в Бразилии – это кайф. Я улыбалась, муж улыбался. Это норма. Смущало только то, как легко меняли партнеров. Наверное, где-то на них влияла вседозволенность: попробовали – вроде нормально – продолжили".
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