Гей-парад в Бразилии – это кайф! Российская волейболистка шокировала признанием

Чемпионка мира Татьяна Кошелева рассказала о своем отношении к представителям нетрадиционной ориентации и призналась, что ее больше всего смущает

Татьяна Кошелева в Рио-де-Жанейро / Фото: Instagram

Знаменитая российская волейболистка Татьяна Кошелева вспомнила время, когда она выступала в чемпионате Бразилии. Чемпионка мира рассказала о своем отношении к секс-меньшинствам.

Читайте также: Гей-драму про российских фанатов запретили показывать в Москве

"У них вообще публичная открытость – это норма. Они не стесняются проявлять чувства: мальчик – с девочкой, девочка – с девочкой, мальчик – с мальчиком. Спокойно ходят так по улице, целуются. У меня в команде было пять бисексуалок. Они жили парами, потом что-то случалось – уходили к партнеру другого гендера, – призналась Татьяна в интервью Евроспорту. – Я люблю свободу, была на гей-параде в Бразилии – это кайф. Я улыбалась, муж улыбался. Это норма. Смущало только то, как легко меняли партнеров. Наверное, где-то на них влияла вседозволенность: попробовали – вроде нормально – продолжили".

Ранее мы писали, что знойная украинская волейболистка открыла пляжный сезон.