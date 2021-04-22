Гей-драму про російських фанатів заборонили показувати в Москві

Фільм Сєви Галкіна, який заснований на реальних подіях і розповідає про злочини уболівальників Спартака, не прийняла цензура РФ

Гей-драму "Фанати" заборонили до показу в рамках Московського міжнародного кінофестивалю. Прем'єра була запланована на 23 квітня.

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Як пишуть відкриті медіа з посиланням на режисера фільму Севу Галкіна, сьогодні з ним зв'язався представник ММКФ, який повідомив, що "адміністрація фестивалю без пояснення зняла фільм з показу", і порадив режисеру знайти інший майданчик замість Будинку кіно.

Фільм "Фанати"

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25-хвилинна драма заснована на реальних подіях і розповідає про те, як двоє московських фанатів "Спартака" у 2016 році полюють за геями з метою пограбувань і вбивств. Як говорить сам автор, його фільм "досліджує кризу маскулінності і наслідки гомофобною риторики в державних ЗМІ".

За сюжетом два хлопці полюють на геїв, але до середини фільму стає зрозуміло, що у них є стосунки один з одним.

"Я не знаю, що адміністрацію кінофестивалю більше напружило. Там ще такий фон: у фільмі фоном присутня телепропаганда, по телевізору показують то про війну на Донбасі, то про гей-паради. Це фільм про життя, без оціночних суджень", – наполягає режисер.



Кадр з фільму "Фанати"

Фільм "Фанати" претендував на нагороду за кращий короткий метр на Dublin Independent Film Festival і номінований за кращу операторську роботу на кінофестивалі в Осло. Крім того, фільм обраний в програму South Western International Film Festival (Онтаріо, Канада), NewFilmmakers Los Angeles (США) і ЛГБТ-кінофестивалю в Любляні (Словенія), а також був показаний у позаконкурсній програмі фестивалю PÖFF Shorts в Талліні.

Раніше російські фанати отримали тюремні терміни за Євро-2016, а їхня жертва залишилася інвалідом.

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