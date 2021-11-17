Це почуття зрозуміють мало хто: емоції українки після перемоги над Росією

Сьогодні Грушина-Акобія поділилася своїми емоціями на п'єдесталі. Вона показала відео моменту, коли звучав гімн України та піднімався наш національний прапор.
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"Це почуття зрозуміють мало хто, коли в тебе всередині все розривається від гордості, радості, це не описати ніяк. Заради цього варто боротися щодня, насамперед із собою, із суперниками!
З невдачами, травмами, болем, усіма перешкодами, заради цієї хвилини! Коли я там, мої перші думки: "Значить я все зробила правильно", – написала Аліна в Instagram.
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Нагадаємо, що Аліна-Грушина-Акобія мала представляти Україну на Олімпіаді-2020, але перед стартом Ігор знялася через травму.
Раніше повідомлялося, що українській призерці Олімпіади, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще й автомобіль. Бронзова призерка Олімпіади у Токіо з вільної боротьби Ірина Коляденко отримала ще один цінний подарунок. До подарованої квартири додався ще й автомобіль!