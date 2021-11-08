Історична медаль: український борець став чемпіоном світу

Український борець Мухаммед Алієв виборов золоту медаль у ваговій категорії до 86 кг на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби U-23

Мухаммед Алієв став чемпіоном світу / Фото: Асоціація спортивної боротьби України

У фіналі харків'янин упевнено розібрався з іранцем Саджадом Голамі з рахунком 11:4. Також на турнірі бронзову медаль виграв ще один представник нашої країни Данило Стасюк.

Реклама

Алієв став першим українським вольником, якому вдалося виграти світову першість серед спортсменів до 23 років.

Зазначимо, що у 2021 році Алієв уже встиг здобути золото Кубка та чемпіонату України.

Нагадаємо, напередодні українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, розбивши у фіналі росіянина Для України це перше золото чемпіонату світу серед аматорів із 2017 року.

Реклама

Василь Ломаченко вже привітав боксера, який побив його рекорд. Легендарний боксер привітав Юрія Захарєєва із золотом чемпіонату світу та побажав виграти Олімпійські ігри.