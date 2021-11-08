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Історична медаль: український борець став чемпіоном світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 08:57
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Український борець Мухаммед Алієв виборов золоту медаль у ваговій категорії до 86 кг на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби U-23
Мухаммед Алієв став чемпіоном світу
Мухаммед Алієв став чемпіоном світу / Фото: Асоціація спортивної боротьби України

У фіналі харків'янин упевнено розібрався з іранцем Саджадом Голамі з рахунком 11:4. Також на турнірі бронзову медаль виграв ще один представник нашої країни Данило Стасюк.

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Алієв став першим українським вольником, якому вдалося виграти світову першість серед спортсменів до 23 років.

Зазначимо, що у 2021 році Алієв уже встиг здобути золото Кубка та чемпіонату України.

Нагадаємо, напередодні українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, розбивши у фіналі росіянина Для України це перше золото чемпіонату світу серед аматорів із 2017 року.

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Василь Ломаченко вже привітав боксера, який побив його рекорд. Легендарний боксер привітав Юрія Захарєєва із золотом чемпіонату світу та побажав виграти Олімпійські ігри.

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