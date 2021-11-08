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Историческая медаль: украинский борец стал чемпионом мира

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 ноября, 08:57
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Украинский борец Мухаммед Алиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе U-23
Мухаммед Алиев стал чемпионом мира
Мухаммед Алиев стал чемпионом мира / Фото: Ассоциация спортивной борьбы Украины

В финале харьковчанин уверенно разобрался с иранцем Саджадом Голами со счетом 11:4. Также на турнире бронзовую медаль выиграл еще один представитель нашей страны Даниил Стасюк.

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Алиев стал первым украинским вольником, которому удалось выиграть мировое первенство среди спортсменов до 23 лет.

Отметим, что в 2021 году Алиев уже успел завоевать золото Кубка и чемпионата Украины.

Напомним, накануне украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, разбив в финале россиянина. Для Украины это первое золото чемпионата мира среди любителей с 2017 года.

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Василий Ломаченко уже поздравил боксера, который побил его рекорд. Легендарный боксер поздравил Юрия Захареева с золотом чемпионата мира и пожелал выиграть Олимпийские игры.

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