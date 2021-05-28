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Дзюдоїстка Білодід потролила подруг і сказала, кого їй не вистачає

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
28 травня, 20:39
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Українська спортсменка-красуня радісно проводить час в компанії колег на олімпійській базі в Кончі-Заспі і чекає на ще одну подружку
Дарина Білодід зачарована Іспанією
Дарина Білодід зачарована Іспанією / Фото: Instagram

Навіть самі знамениті чемпіони вміють не тільки тренуватися, але і весело проводити час. Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід знайшла момент для спільного фото з подругами. Сьогодні дівчина відзначилася на олімпійській базі в Кончі-Заспі.

До речі, напередодні Білодід відмовилася їхати на чемпіонат світу. Замість турніру в Угорщині Даша на початку червня буде проводити тренувальний збір в Карпатах.

Блондинка Білодід показала фотографію з усміхненими дівчатами і помітила, що не вистачає ще однієї подруги – Юлії Гребеножко. Свої емоції зіркова дзюдоїстка передала знаком сердечка.

А трохи раніше Дар'я посміялася над Лерою й Христиною, піймавши їх за поїданням насіння. "До тренування готові", – весело резюмувала Білодід.

В тренді

Нагадаємо, 20-річна киянка вважається однією з головних надій України на літніх Олімпійських іграх в Токіо. Пройдуть вони з 23 липня по 8 серпня.

Днями Білодід звела з розуму іспанського діджея, який зізнався їй у коханні.

Дивіться, як Даша літала над водою:

Дар'я Білодід стрибає в басейн Відео: Instagram

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