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Красуня Білодід звела з розуму іспанського діджея, який зізнався їй у коханні

Олена Павлова Олена Павлова
23 травня, 12:02
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Українська дзюдоїстка Дарина Білодід поповнила свою армію фанатів після поїздки на тренувальний збір до Іспанії. І продовжує ділитися фото з Аліканте
Дарина Білодід зачарована Іспанією
Дарина Білодід зачарована Іспанією / Фото: Instagram

Чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід провела дуже продуктивні збори в Іспанії в рамках підготовки до літньої Олімпіади-2020 і покинула теплі краї з трьома сердечками. Однак одна з найкрасивіших спортсменок України продовжує ділитися своїм жіночними фото з сонячного Аліканте, який її зачарував.

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"Спасибі життя за можливість подорожувати по світу і бачити всю цю красу!", – підписала пост з чарівними фото в Instagram спортсменка

"Закоханий", – зізнався українці іспанська діджей Kike Dj Scan. "Красуня", "Розкішна", "Фея", "Яка сексуальна красуня", "сіяєш на сонці", – писали Дарині фоловери.

Раніше ми також розповідали про Білодід в обнімку з м'язистим білорусом. Під завісу збору в Іспанії українка поділилася знімком з ще одним атлетом зі світу дзюдо – Микитою Свиридом, виступаючим в категорії до 100 кг.

Ми також повідомляли, що Дарина Білодід цвіте і пахне після зустрічі з грузином. Такою чарівної усмішки Іспанія ще не бачила!

Дивіться, як Дарина Білодід проводила спаринг

Дар'я Білодід. Спаринг Відео: Instagram
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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