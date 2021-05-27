Українська чемпіонка-красуня Білодід відмовилася їхати на чемпіонат світу

Наша збірна з дзюдо визначилася зі складом на турнір в столиці Угорщини. Зіркова Дар'я Білодід вирішила обмежитися тренувальним збором в Карпатах

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Із 6 по 13 червня в Будапешті пройде чемпіонат світу з дзюдо. Українська збірна відправляє на турнір 17 спортсменів, з яких 13 будуть змагатися в особистому турнірі, а ще четверо – тільки в командному. Таке рішення прийняла тренерська рада. До речі, в складі не виявилося дворазової чемпіонки світу Дар'ї Білодід.

Інформацію про склад опублікував сайт Федерації дзюдо України.

Днями Білодід звела з розуму іспанського діджея, який зізнався їй у коханні.

20-річна киянка пропустить світовий форум, оскільки вирішила готуватися до Олімпійських ігор без практики в Угорщині. Тренер збірної Віталій Дуброва повідомив, що Даша замість чемпіонату проведе навчально-тренувальний збір в Карпатах – на базі "Заросляк".

До вашої уваги – склад збірної України на чемпіонат світу.

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Чоловіки: Артем Лесюк (вагова категорія – до 60 кг), Дільшот Халматов (60 кг), Георгій Зантарая (66 кг), Євген Гончарко (66 кг), Олександр Кошляк (73 кг), Артем Хомула (команда, 73 кг), Геворг Манкуян (81 кг), Кеджау Ньябалі (90 кг), Станіслав Гунченко (команда, 90 кг), Антон Савицький (100 кг), Яків Хаммо (понад 100 кг), Олександр Гордієнко (команда, понад 100 кг).

Жінки: Марія Скора (команда, 57 кг), Наталія Чистякова (70 кг), Анастасія Турчин (78 кг), Єлизавета Каланіна (понад 78 кг), Василина Кириченко (понад 78 кг).

Нещодавно в Туреччині Білодід у відвертому купальнику знайшла свою команду мрії.

Дивіться, як Дар'я забиралася по канату: